“No me tiren mier… gratuita”: El descargo de Amaya Forch a quienes la critican por “pensar diferente”

La actriz Amaya Forch utilizó su cuenta de Instagram para compartir un extenso texto sobre las personas que la critican por “pensar diferente”.

Así, a través de la red social, la intérprete compartió un extenso mensaje, donde señaló: “Estamos en el año 2020 y todavía no se puede opinar“, sostuvo, aludiendo principalmente a temas de política.

“Cuando digo apruebo me responden de manera violenta los del rechazo. Nunca he tratado mal a alguien que opine diferente. No le mando mensajes agresivos a nadie. Sin embargo, me llegan comentarios con mala onda gratuita”, narró.

Luego continuó: “tengo amigos del rechazo. Pensamos diferente, debatimos con argumentos, nos respetamos“.

“Pido por favor, que si mis comentarios en Stories o post les molestan, sigan de largo, no se detengan. No me tiren mierda gratuita por ser yo. No me traten de corregir según sus convicciones que ya estoy vieja para eso”, cerró la intérprete.

Aquí puedes revisar su publicación: