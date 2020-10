“¡Qué chulo!”: Faloon Larraguibel recibió “ácidos” comentarios tras compartir video cantando famosa canción de reggaetón

Durante la jornada de ayer, la modelo Faloon Larraguibel recibió una serie de críticas, luego de que compartiera un video cantando una canción de reggaetón​.

En específico, la exintegrante de “Yingo” publicó un registro donde aparece interpretando la canción “Pobre Diabla” de Don Omar.

No obstante, la pareja de Jean Paul Pineda recibió “ácidos” mensajes de parte varios internautas, quienes no tardaron en criticarla por no saberse la canción, y también hubo otros quienes le recordaron la infidelidad del futbolista a la modelo, aludiendo a la letra del tema.

“Faloon apréndete la canción”, “a quien le caiga el poncho que se lo ponga 😂”, “¡Qué chulo!“, fueron algunos de los comentarios que recibió en la red social, aunque también hubo varios usuarios quienes decidieron defenderla.

Revisa la publicación a continuación: