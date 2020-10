“Son buenos actores”: Hijos de Javiera Contador se “robaron” todas las miradas en divertido video de la actriz

View this post on Instagram

Obvio que hay excepciones… PERO PERO PERO (tono de @teloresumo ) igual es verdad. Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. #LaVidaMisma #ConCariño Sosi Ah sólo por si no les llegó la info de que este Sábado 17 tengo show a las 21.30 hr Entradas por comedypass.cl y comedy.cl #ApurenleConLaEntradita #Stangap