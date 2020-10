Viralizan antiguo registro de Adriana Barrientos: sufrió bromas en “Mucho Gusto” por apoyar el matrimonio igualitario

A través de Twitter e Instagram se viralizó un antiguo registro en donde Adriana Barrientos es la protagonista debido a sus declaraciones.

La situación ocurrió en un antiguo programa de “Mucho Gusto” de Mega, del 2013-2014, donde la “Leona” era panelista del espacio, el cual era conducido por Kathy Salosny y Luis Jara.

En el registro Barrientos se muestra a favor del matrimonio igualitario, mientras que Patricia Maldonado, panelista del espacio en ese entonces, soltó una burlesca carcajada, mientras que desde dirección musicalizan el momento con la canción “Mi muñeca me habló” de 31 Minutos.

Si bien en primera instancia Barrientos intentó tomárselo de buena manera, rápidamente se molestó, narrando que hace años trabajaba con la comunidad LGBTIQ+.

“Qué feo lo que hacen, hay que tenerle respeto a la causa del matrimonio igualitario. Sabes que no, yo me estoy enojando porque el tema del matrimonio igualitario es un trabajo que yo he hecho y que me estén poniendo canciones tontas cuando en nuestro país estamos tratando de legislar por la igualdad de género, me parece ‘heavy“, expresó molesta en la oportunidad.

Luego continuó: “Yo he marchado de Plaza Italia a plaza Los Héroes , hemos dejado las patitas en la calle con un montón de gente como para que me coloquen esa canción, no. El matrimonio igualitario en este país -para mí- debe ser”.

El registro fue viralizado en las redes sociales y aquí lo puedes ver: