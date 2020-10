Alejandra Fosalba anuncia su llegada a exitosa teleserie de Mega: “Nunca había hecho algo así”

La reconocida actriz nacional Alejandra Fosalba arribará a la exitosa teleserie de Mega “Verdades Ocultas”, la cual volverá a las pantallas el próximo 19 de octubre.

Sobre su incorporación a la producción de Mega, la actriz de 51 años explicó que “lamentablemente todavía no puedo contar mucho de mi personaje, pero sí les puedo asegurar que nunca había hecho algo así“, dijo en entrevista con La Cuarta.

Asimismo, aseguró que la invitación para sumarse al equipo de “Verdades Ocultas” llegó “en un momento inesperado” y la “llenó de ilusión”. La actriz indicó que “en estos tiempos extraños estaba enfocada en otros proyectos, pero este trabajo tiene esa maravilla, que siempre te sorprende y puede dar un vuelco en tu carrera. No me lo esperaba ni nadie me adelantó nada, simplemente sucedió“.

Consultada respecto a cómo ha sido trabajar con sus colegas, Fosalba señaló que “ha sido maravilloso, de a poco me voy reencontrando con los amigos de tantos años. Es como volver a mis inicios, tantas historias, tanto trabajo, cariño, crecimiento”.