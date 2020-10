“¡Las chilenas son bravas!”: Yann Yvin reveló insólita anécdota vivida con un grupo de fanáticas

El reconocido chef francés Yann Yvin fue el nuevo invitado al programa “Pijama Party”, conducido por Diana Bolocco y Martín Cárcamo.

En el espacio, el profesional contó una particular anécdota que vivió con sus fanáticas chilenas, en un evento donde él tenía que cocinar, y luego entregar un discurso.

Según el chef, era “una plaza enorme con miles y miles de personas y yo tenía que hacer sándwich de pescada y darle a las personas y después hacer un discurso”.

Luego, reveló que “tuve que cruzar una plaza con no sé cuántas miles de personas, con carabineros. Yo terminé como jamón de sándwich. La gente me aplastó entre los carabineros y ahí ni si quiera tocaba el piso, y ahí mi mano, no sé donde estaba mi mano, mi pelo, mis pies, todos el mundo me tiraba de todos lados”.

Fue en este contexto que explicó que una mujer “me agarró y me dio un beso, pero un beso pasional, que me dolió pero que le quería pegar, sabes, cuando te muerde la lengua, duele, pero como todo el mundo te tira de todos lados ni si quiera sientes y ahí tuve miedo”, sostuvo.

Tras esto, Cárcamo consultó: “¿Quedaste sangrando?, tras lo cual el chef francés explicó que “sí, obvio, un beso de caballo, así con los dientes”.

“Es cierto, ¡las chilenas son bravas! porque muchas veces me tomaban la mano y se la ponían en el pecho directamente”, aseguró Yvin en el programa online.

