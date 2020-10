“Me hubiera encantado ser Primera Dama y lo hubiera hecho la raja”: La sincera confesión de Karen Doggenweiler

La animadora Karen Doggenweiler fue la nueva invitada al programa “Domingos Dominicales”, espacio conducido por los periodistas Felipe Bianchi y Mauricio Contreras, y que es transmitido a través de YouTube.

Fue en este espacio donde la conductora de televisión hizo una sincera confesión, con respecto a la carrera política de su esposo Marco Enríquez-Ominami, quien ha sido candidato presidencial en tres oportunidades.

“¿Y una carrera propia política? ¿Lo pensaste alguna vez?”, preguntó Bianchi, tras lo cual Karen afirmó que “¿carrera propia? No algo que pudiera, no sé, un cargo de elección popular como con pedir votos yo creo que no. No me gusta ese Congreso, Felipe. No me gusta para nada. El hemiciclo no es lo mío, ni como diputada ni como senadora”.

“¿Y alcaldesa?”, preguntó rápidamente Contreras, siendo respondido por Doggenweiler de la siguiente manera: “No, yo creo que no. No sé. No creo en esa cosa. No me gusta esto de estar yo ahí, pero sí me hubiera encantado hacer el rol de Primera Dama. Hubiese hecho algo completamente distinto, más moderno. Yo creo que es muy difícil gobernar de todas maneras, pero sí tenía muchas ideas“.

Fue en este contexto que la animadora reveló que “me hubiera encantado ser Primera Dama. Cuando uno pone sus convicciones, sus sueños, ganas en algo, en un proyecto donde se la juega, y evidentemente me hubiera encantado y lo hubiera hecho la raja”.