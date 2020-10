Marcela Bravo, esposa de Rodrigo Panes, comentó el estado del exdirector de TV: “Está en riesgo vital”

Rodrigo Panes, exdirector de televisión, fue brutalmente asaltado mientras conducía un Uber. Además de sufrir el atraco, también fue baleado y atropellado por los delincuentes. Tras esto, se encuentra hospitalizado bajo un crítico diagnóstico de salud.

Marcela Bravo, esposa de Rodrigo, conversó con el matinal “Mucho Gusto” respecto del estado de su marido: “Él está luchando por su vida, está en riesgo vital absoluto”.

Según lo expresado por la también directora de TV, Panes llegó en estado de shock al hospital, con múltiples fracturas y hemorragia interna.

“He pasado por momentos difíciles, pero esto me congeló. Llegué rápido al hospital para ver qué pasaba. Uno piensa que fue una fractura, dos semanas y a la casa, pero llego y empiezo a cachar que había mucho médico”, afirmó Bravo.

“Lo pude ver unos segundos, pero estaba inconsciente totalmente, solo le pedí que no nos dejara solas (con sus hijas). Le dije que no me la podía sola. Cada día es una pesadilla, cada llamado de un doctor es de una incertidumbre espantosa”, contó.

Marcela también reveló que Rodrigo evitaba transitar por lugares peligrosos, y además detalló que en más de una ocasión Panes le dijo que tarde o temprano le iban a robar el auto.