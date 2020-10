Nicole Block publicó osada fotografía en las redes: posó desnuda y cubrió su cuerpo con una guitarra

La actriz Nicole Block entabló una dura lucha contra los trastornos alimenticios, luego de que llegara a pesar 39 kilos, padeciendo de anorexia y bulimia.

Afortunadamente su situación actual se encuentra mucho mejor y hace unos días anunció con alegría que finalmente llegó a pesar 60 kilos.

“60 kg… es lo más que he pesado en mi vida… bueno el 18, la pandemia, el encierro. Aprender a aceptarme me ha costado, que no me entre la ropa, en fin…. aprendí a querer mis curvas! Recuerda que la pesa no define tu valor!! #quieretuscurvas“, sostuvo en las redes sociales en la oportunidad..

Ahora la intérprete dio que hablar tras publicar una fotografía en donde se encontraría desuda, y cubrió su cuerpo tan solo con una guitarra.

“Me queda chica la ropa… así que, decidí vestirme con una guitarra y con Black dahlia Kiss Proof Lip Creme de @bellapierrechile Lindo Domingo!”, redactó en la publicación.

Aquí puedes ver la imagen: