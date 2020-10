“40 y 20”: Las críticas que recibió Chantal Gayoso tras confirmar su relación con Thiago Cunha

Hace unos cuantos días Chantal Gayoso y Thiago Cunha confirmaron su relación amorosa, luego de que publicaran un video dándose un beso.

Tras esto el bailarín señaló que su relación “iba en serio“, detallando además que viajaron juntos a Brasil para conocer a su familia.

“Tanto ella como yo no estamos para cualquier cosa. Tenemos algo serio. Lo que nos unió fue algo muy intenso, hay química también, no hay cómo negarlo. Pero presentarle a mi familia se dio naturalmente. A mis papás les gustó la idea porque saben como soy, no les voy a presentar a alguien por nada“, sostuvo Cunha.

La ex “Rojo”, por su parte, desclasificó múltiples fotografías desde Sao Paulo, lo que generó diversos comentarios por parte de los cibernautas, quienes arremetieron contra la relación, apuntando principalmente a la diferencia de edad de ambos.

“40 y 20“, fue el comentario que más se repitió, apuntando a que Thiago tiene 39 años, y Chantal Gayoso 22.

