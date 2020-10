“A mí me dolió el corazón”: La gran pena de Patricia Maldonado tras la muerte de Patricio Frez

La animadora Patricia Maldonado abordó durante la jornada de este miércoles la lamentable muerte del locutor radial Patricio Frez, quien falleció a los 64 años debido a un cáncer de hígado que padecía.

Según explicó en su programa Las Indomables, “la verdad a mí no me unió una gran amistad con Pato Frez, pero fuimos muy compinches“, aseguró.

Asimismo, reveló que hace “tres semanas, nos mandamos unos WhatsApp. Él se reía mucho de cómo yo hablaba porque yo soy cochina para hablar”.

“Cuando me enteré ayer de que Patricio había partido, créeme que a mí me dolió el corazón, porque he conocido hombres respetuosos, caballeros, de esas personas que nunca van a ofender a una persona ni por pensar distinto, ni porque tengas una religión distinta. Él siempre dispuesto a entender a los seres humanos”, expresó la animadora.

Junto a esto, señaló que “luchó incansablemente con esa enfermedad maldita que es el cáncer, y se la ganaba. Posteriormente le dio coronavirus, ahí yo lo llamé dándole fuerza. De verdad que me dolió y quiero mandarle un abrazo muy sincero a su familia. Un abrazo muy grande”.

“Un hombre que nunca perdió la fe, nunca le tuvo miedo a la muerte, por lo tanto, si existe otro lugar, no me cabe duda que el pato está ahí. Era un buen hombre“, finalizó.