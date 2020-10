“Estás demacrada”: Kathy Orellana reaccionó ante crueles mensajes que recibió por su rostro

La cantante Kathy Orellana reaccionó ante una serie de ácidos mensajes que recibió mediante su cuenta de Instagram.

Todo comenzó cuando la artista compartió un video promocionando una tienda de ropa, como manera de ayudar a los emprendedores en medio de la pandemia de Covid-19.

No obstante, Orellana fue víctima de crueles comentarios relacionados netamente a su aspecto físico: “Pucha qué pasó bella genio, harta sed parece“, expresó un usuario de la red social, mientras que otra internauta comentó que “está como seca con cara de pasa”.

Sumados a ellos, otra usuaria de la plataforma expresó que “uy antes eras mucho más bonita, espero te mires y veas que no estas haciendo bien las cosas“. Ante esto, la cantante nacional no dudó en reaccionar y lo hizo de la siguiente forma: “Hola, me encuentro aun más bella, ahora por dentro y por fuera. Tengo un espejo gigante“.

“Katy, estás demacrada, tienes feas facciones y aunque pierdas peso, el caracho no te cambia”, fue otro de los crueles mensajes que recibió. Ante esto, Orellana respondió: “Muchas gracias por tu opinión”.

Revisa acá los registros: