La dura pérdida que enfrentó Francini Amaral: “Llegaste a mi vida y la cambiaste por completo”

La ex “Axe Bahía” Francini Amaral compartió una triste noticia a través de las redes sociales, pues sufrió de las pérdida de un importante ser querido.

Nos referimos a su mascota Boo, quien falleció hace unos meses, pero recordó la fecha en que llegó a su vida con un extenso y sensible texto.

“Ay mi Boo… siempre fuiste y serás mi angelito…Un día como hoy hace 3 años atrás llegaste a mi vida y la cambiaste por completo. Eras única… nos entendíamos con la mirada… eras mi cómplice, mi vida, mi cachorra regalona.. Desde que llegaste, le comentaba a mis cercanos que tu mirada era tan familiar, tan cercana… como si nos hubieramos cruzado en otras vidas… “, partió redactando la bailarina.

Luego continuó: “Hoy eres uno más de mis ángeles, que me cuidan desde arriba…Veo a tus cachorros, y cada uno tiene algo tuyo… algo de tu personalidad… te recuerdo todos los días..Te pienso a cada segundo… me haces mucha falta… Estos 4 meses han sido muy duros… Los sufrí callada, pero son muchos los mensajes que preguntan por ti y por eso decidí contarles que ya no estás... Te partida me duele, me parte el alma…Aquí te recordaremos siempre…Te amo por siempre cachorra”.

Aquí puedes ver la publicación: