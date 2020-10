“Más marcamos nosotras”: Patricia Maldonado aborda último lugar en rating de “Bienvenidos”

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido abordaron la audiencia en los canales de televisión.

En particular, las animadoras se refirieron al matinal “Bienvenidos” de Canal 13, quedó en el último puesto de audiencia en el horario de mañana el día martes, lo que provocó una reunión de emergencia para analizar la situación.

Todo comenzó cuando Maldonado valoró la cantidad de seguidores que ven su programa online, indicando que “tener 2.600 personas en vivo y en directo es maravilloso”.

Fue en este momento cuando Pulido recordó lo sucedido con Canal 13, señalando que “marcó 3 puntos”. Tras esto, Patricia expresó que “más marcamos nosotras“, para luego contar una significativa historia.

Según Maldonado, tuvo una conversación con un amigo que es “conocido” en el mundo del espectáculo, quien le expresó a la animadora lo mucho que los usuarios escuchan su programa.

“Nosotras marcamos mucho. Anoche tuve una conversación con un amigo, a quien yo quiero mucho, resultado, que me dijo lo siguiente, ‘Maldonado, te quiero contar que yo me voy a trabajar, llego a un lugar que es conocido, llego y me dicen ¿viste lo que dijo la Maldonado?. Yo lo encuentro maravilloso”, afirmó la exrostro de Mega.