“Tuve el honor de pasar un día completo con él”: Francisco Saavedra confirma muerte de participante de “Lugares que hablan”

Triste noticia; ayer 18 de octubre falleció Don Martin González Calderón tuve el honor de pasar un día completo con el grabando #LugaresQueHablan Es yagan y declarado tesoro humano vivo. Siempre preocupado en dar a conocer la cultura y las tradiciones de los pueblos canoeros. Desde pequeño recorrió junto a sus padres lo canales de Magallanes y Cabo de Hornos. Lo conocimos en el faro de San Isidro en el que sería su último trabajo: Hacer réplicas para el museo de canoas y chalupas y mostrar el trabajo de cestería Yagán.