“Acá estoy, dos meses post nacimiento de Amancio”: China Suárez sorprendió al lucir su figura en redes sociales

Hace dos meses que la modelo María Eugenia Suárez y el actor Benjamín Vicuña se convirtieron en padres de Amancio, su segundo hijo en común.

La noticia la dieron a conocer a través de sus redes sociales, donde recibieron todo el cariño de sus seguidores, quienes inmediatamente les enviaron positivos mensajes.

Tras esto, la actriz argentina volvió a compartir una nueva fotografía en su cuenta de Instagram, donde mostró cómo luce su cuerpo en la actualidad.

Junto a la imagen, Suárez publicó un reflexivo mensaje sobre el amor propio: “Acá estoy, dos meses post nacimiento de Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo”, dijo la actriz, sacando aplausos entre sus seguidores.

Revisa la publicación a continuación: