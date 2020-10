Concursante de Pasapalabra aseguró que Ledy Ossandón propuso “formar un pacto”: quería repartir millonario premio

A través de Twitter Egor Montecinos publicó una serie de mensajes en donde reveló un presunto acuerdo realizado en “Pasapalabra” en donde participó el estudiante de traducción, así como también Ledy Ossandón.

Recordemos que esta última se ha mostrado a favor del “Rechazo” en la votación del plebiscito de este domingo, participando incluso en la franja electoral que se emitió en horario vespertino en la campaña de Chile Vamos.

En la plataforma partió señalando: “Les voy a contar una historia: El año pasado se realizó en Pasapalabra un torneo llamado ‘Los 4 Fantásticos’. En ese torneo fuimos llamados a competir 4 participantes, entre ellos yo. Hasta ahí normal, pero todo iba a cambiar”.

A esto sumó: “En las semanas previas, @LedySoa (que también participaba) me contactó con una propuesta cuestionable, por decirlo de alguna manera. Su idea era formar un pacto en el que, en caso de ganar uno de los 4, repartiéramos el dinero“.

“Luego de este intercambio no le respondí y ella asumió (correctamente) que yo no estaba interesado. Si bien en ese momento pude haber sido más tajante al responder, es verdad que este tipo de acuerdos me desagradan bastante.No por el hecho de tener que compartir un premio teórico, sino que por las inevitables tensiones y conflictos de interés. También me consta que no es primera vez que intenta llegar a este tipo de acuerdos, pero no es mi lugar hablar de eso“, expresó.

Por último el joven arremetió contra Soa Ledy aludiendo a su campaña política: “hasta ahora no había considerado necesario hacer público el incidente, ya que no llegó a nada, pero frente a la aparición de @LedySoa apoyando al Rechazo creo que es oportuno evidenciar cuáles son sus verdaderas convicciones“.

Aquí puedes ver su serie de mensajes: