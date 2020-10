Daddy Yankee arrasó en la entrega de los premios Billboard: Se llevó el máximo premio y otros cinco reconocimientos

Luis Fonsi, Romeo Santos y Daddy Yankee con su tema “Con calma”, fueron algunos de los homenajeados en los premios Billboard a la música latina. El evento que se realizó en Miami, tuvo alfombra roja y también protocolos de distancia social. También hubo mensajes sociales.

“Quiero aprovechar para decirle a todos que salgan a votar”, dijo el cantante Wisin en medio de la premiación del tema “Aullando” como la mejor canción tropical.

“Es importante porque se trata del futuro de nuestra gente”, agregó. “Vamos a votar no por un partido político sino por la persona que realmente quiere ayudar a nuestro pueblo“.

Por su parte, el artista colombiano Maluma abrió el show con el tema “Hawai” en el BB&T Center en Sunrise. El autor de “Felices los cuatro” fue galardonado con el premio “Espíritu de la Esperanza” por su rol de filantropía con su fundación El Arte de los Sueños.

“Casi nunca me gano premios y ustedes lo saben pero no me importa, la paso cabrón, el premio más grande es su amor“, expresó a través de Twitter.

La presentación también tuvo espacio para sentidos mensajes para quienes partieron a causa de la pandemia.

“Le dedicamos este premio a todos los que han sido perseverantes, a todos los que hemos perdido a un ser querido“, expresó Daddy Yankee en compañía del canadiense Snow.

“Estamos pasando tiempos de retos pero la música sigue siendo la medicina para todos nosotros. Con calma, ¡let’s go!“, concluyó.

“Con calma” se adjudico el máximo premio de la gala, el “Hot Latin Song” Canción del Año. Además se adueñó de otros cinco reconocimientos.