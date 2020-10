El enfrentamiento entre Amaro Gómez-Pablos y Raquel Argandoña en reunión de “Bienvenidos”

El pasado martes los números de rating no fueron nada positivos para el matinal de Canal 13 “Bienvenidos“, luego de que no superaran los 4 puntos.

Es por esto que el equipo habría tenido una reunión de emergencia, en donde Amaro Gómez-Pablos y Raquel Argandoña habrían protagonizado un singular momento.

De acuerdo a Publimetro, el español se manifestó en desacuerdo a las repetidas alusiones sobre su vida amorosa, las cuales Raquel Argandoña realizaba con frecuencia.

La “Quintrala” por su parte señaló que el periodista no sabía cómo jugar con estos temas en cámara, mientras que Amaro sostuvo que no tiene problemas en mostrarse lúdico, bailar, cantar, etc, pero que no quiere que expongan su pololeo con Fernanda Valdivia, con quien mantiene una relación hace más de un año.