El potente mensaje de Millaray Viera sobre el amor propio: enseño y se refirió a sus cicatrices

La animadora de CHV Millaray Viera, a través de las redes sociales, compartió un potente mensaje de amor propio, en donde dejó ver una serie de cicatrices en su rostro.

En el video la comunicadora se refirió a una serie de cuestionamientos que se hizo sobre los inicios de su carrera, aludiendo al aspecto físico.

“Es algo normal, no me ofende que hables de ellas, pero cuando era más pequeña si me insegurizaban demasiado, por las construcciones sociales que nos hacen creer que la ‘piel perfecta’ es la lisa, así que cuida tus palabras con aquellos que las tienen“, narró.

Por otro lado se refirió al uso de filtros, explicando que “si uso algún filtro alguna vez no es para hacer como si no existieran, es porque desperté con cara de poto como muchos de ustedes”.

Finalmente envió un potente mensaje, en donde invitó a normalizar “las cicatrices por favor. Yo me siento ‘tillible’ de mina con mi cuerpo después de 2 hijas (que obviamente cambió), con mis cicatrices, con todo”.

Aquí puedes ver su registro: