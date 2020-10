Luis Medel se unió a polémica de “Pasapalabra”: también denunció “malas prácticas” de Soa Ledy

El día de hoy se viralizó una acusación de Egor Montecinos, exparticipante de “Pasapalabra”, que arremetió contra “Soa Ledy“, quien también cobró popularidad en el programa de CHV.

Ahora, quien se sumaría a esta polémica es Luis Medel, también participante del programa millonario, que confirmó las palabras de Montecinos a través de Twitter, donde acusó a Ledy Ossandón de buscar un acuerdo para repartir el premio.

“Hola buenas noches, soy Luis Medel y vengo a ratificar lo afirmado por Egor. Él me lo manifestó el día que fuimos a felicitar a Nicolás Gavilán, en el matinal de Chilevisión y no sólo eso… él me lo contó después de que yo le conté que Ledy me había llamado DOS veces para amañar el resultado en caso de enfrentarnos“, partió señalando.

Luego continuó: “Me había llamado DOS veces para amañar el resultad oen caso de enfrentarnos. Primero, para que empatáramos a propósito (No acepté y la vencí) y luego me volvió a llamar para que “nos repartiéramos” el pozo en caso de que uno de los dos se lo llevase, esta vez le dije que no…”.

Finalmente expresó: “Le dije que no, pero le “eché” la culpa a mi señora“.

Aquí puedes ver los mensajes de Luis Medel: