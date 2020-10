Millaray Viera y sus marcas en el rostro: “Cuando chica me insegurizaban demasiado”

La actriz chilena Millaray Viera publicó un potente mensaje a través de redes sociales respecto a las imperfecciones del rostro, las que en algún momento le acomplejaron.

En ese sentido, la animadora aseguró que “las marcas de mi adolescencia no son un defecto, tampoco las tuyas. Es algo normal, no me ofende que alguien me hable de ellas, pero cuando era más chica si me insegurizaban demasiado”.

“Por las construcciones sociales que nos hacen crecer que la ‘piel perfecta’ es la lisa, así que cuiden sus palabras con aquellos que no las tienen”, agregó.

En esa línea, Viera complementó diciendo que “y si uso algún filtro alguna vez no es para hacer que no existieran, es porque desperté con cara de poto como muchos de ustedes. Normalicemos las cicatrices por favor”.

“Yo me siento ‘terrible’ mina con mi cuerpo, después de dos hijas (que obviamente cambió), con mis cicatrices, con todo”, cerró.