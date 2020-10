“Lo encuentro espantoso”: Patricia Maldonado desclasifica rumor sobre actores que habrían recibido un pago para promocionar la opción “Apruebo”

La animadora Patricia Maldonado reveló un particular rumor en su programa “Las Indomables”, sobre algunos actores y actrices que habrían recibido un pago monetario por publicitar la opción “Apruebo”, de cara al Plebiscito Constitucional que se efectuará el próximo 25 de octubre.

“A mí me llegó un rumor, pero como es rumor no lo podemos afirmar”, comenzó expresando Maldonado, para luego indicar que “esta gente del Apruebo, todos los actores y actrices habrían recibido un muy buen billete“.

No obstante, aseguró que debido a esto se habría generado “un problema entremedio de ellos, porque no todos recibieron la misma cantidad, o sea hubo algunos que fueron muy altos los precios y otros no tanto“.

En este sentido, la animadora expresó que en el caso de que esto sea así, “lo encuentro espantoso, porque, ¿dónde queda la consecuencia cuando a ti te pagan? o sea tú fuiste, te pagaron, hiciste una pega, no estabas con el apruebo, estabas con el billete, para hacerle creer a la gente que los actores y actrices están (presentes)”, sostuvo.

“Segundo, ¿boleteaste?, ¿facturase? eso también es importante saberlo porque si no lo hicieron, son patas negras, impuestos internos tienen que entrar a revisar“, agregó Maldonado.

Por su parte, Catalina Pulido afirmó que habló con algunos artistas, y que “yo sé que todos fueron pagados y muy bien pagados, y que a algunos le ofrecieron menos plata y por eso no quisieron estar en la campaña”.

Finalmente, aseveró que “algunos se negaron, porque se dieron cuenta que algunos recibían mucho más”.