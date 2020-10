“Tengo demasiada tristeza”: El lamento de Margot Kahl tras la muerte de Patricio Frez

La exanimadora del matinal Buenos Días a Todos, Margot Kahl comentó la muerte de la voz en off del espacio televisivo de TVN, Patricio Frez, quien perdió la lucha contra al cáncer de hígado que lo afectaba desde 2019.

“Indudablemente, el matinal fue un referente de la TV chilena y guardo los mejores recuerdos de Pato. Sin él no hubiese podido lograr el sentido del humor, la rapidez ni un montón de chiste al aire”, dijo en conversación con La Cuarta.

“Se armó un juego muy lindo, porque todo el mundo quería saber cómo era físicamente, ya que nunca salía en pantalla”, agregó la exanimadora respecto al anonimato de Frez.

“Tengo pensamientos y emociones sumamente personales que no me gustan discutir públicamente, pero tengo demasiada tristeza y entiendo el trabajo de los medios, pero no es un tema muy personal”, cerró.