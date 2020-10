"Cuando una persona se refiere así a su país, es un pobre hue...": Patricia Maldonado arremete contra Alejandro Guillier

La animadora Patricia Maldonado se refirió durante esta jornada a un polémico tuit de Alejandro Guillier, donde indica que “muchos tenemos ganas de cambiar este país culi… por uno justo”.

En su programa “Las Indomables”, la conductora de televisión señaló que “no señor Guillier, este no es un país cul…, el cul… es usted, y no se lo digo con respeto, porque usted le está faltando el respeto a todos los chilenos y no se lo mando a decir con nadie, pongo la cara frente a la cámara”, expresó Maldonado.

Asimismo, aseguró que se sorprendió al leer sus palabras, puesto que ella tenía otra visión sobre el parlamentario.

“Cuando una persona se refiere así a su país, es un pobre hue…”, expresó, agregando que “yo tenía otra opinión de usted que me quedé sorprendida (…) usted no es un caballero“, concluyó.