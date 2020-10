Marlen Olivari asistió a votar al Plebiscito Nacional en silla de ruedas: “El deber cívico es lo primero”

Marlen Olivari hace unos cuantos días reveló que sufrió una fuerte caída mientras trabajaba en su fundación.

Debido a esto la ex “Morandé” sufrió una rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla derecha, así como una rotura de meniscos.

A pesar de esto la exshowoman no se restó del Plebiscito Nacional, evento al cual asistió en silla de ruedas. “Sí señores, el deber cívico es lo primero, sea como sea yo me levanto y voy, jamás me he perdido un sufragio en mi vida y esta no será la primera“, expresó en una publicación de Instagram.

Luego continuó: “Espero que este resultado deje en claro a los soberbios y prepotentes de Chile que la gente y sus derechos están primero y que queremos más igualdad y trato digno a la gente vulnerable de nuestro país“.

Aquí puedes ver su publicación: