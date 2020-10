El divertido momento que sacó risas en “Meganoticias” con cámara términa: “No quiere nada con usted”

Durante la jornada de ayer las señales de televisión desplegaron sus mejores equipos para cubrir el Plebiscito Nacional, en donde Mega innovó con una cámara térmica con el fin de conocer la temperatura de los votantes.

En este sentido Priscilla Vargas y el meteorólogo Jaime Leyton presentaron esta innovación en el Estadio Nacional, sistema que intentaron probar con una señora, la cual votaba en el mismo lugar desde hace 50 años.

Si bien la periodista se había medido sin problemas, a la señora no le fue bien, ya que no le marcó la temperatura. Esta situación llamó la atención y la periodista soltó: “Oiga no quiere nada con usted”.

Con el paso del tiempo la situación no había mejorado, ya que la cámara luego marcó 31 grados con los demás votantes.

Aquí puedes revisar el registro que se vivió en Mega: