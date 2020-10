“Caí de lado…Me rasguñé”: Tonka Tomicic detalló el “accidente” que sufrió mientras paseaba a su mascota

La animadora Tonka Tomicic desclasificó un incidente que sufrió mientras paseaba a su perra en la calle, donde la conductora de “Bienvenidos” de Canal 13 estuvo por lo menos una semana con diversos dolores.

Este relato salió luego de que se diera a conocer una lamentable noticia el día de hoy, donde unos delincuentes robaron un auto y chocaron en una autopista, provocando que el vehículo se volcara, pero salieran caminando ilesos.

“Estaba pensando…Uno cuando es más joven, yendo como a algo más anecdótico, uno se cae, no le pasa nada. Ahora uno se cae, te duele todo“, partió señalando en el matinal.

Luego precisó: “El otro día, paseando a mi perrita, me caí. Una semana (adolorida)…pero cómo. Esto no me pasaba hace 15 años atrás (…) No, yo iba caminando y se le soltó un perrito a mi vecino. Entonces venía corriendo y yo (dije): ‘No, va a quedar la embarrada’. El perro me aborda a mí o a mi perrita, o mi perrita…Era una situación caótica“.

Finalmente sostuvo que se mantuvo “digna”: “me levanté…yo fui digna y me paré. (Dije) ‘No, no me pasó nada’. Me sobaba en silencio. Después el dolor ¿No les ha pasado? Cuando uno era niño, se caía en bicicleta, se sacaba la mugre, no le pasaba nada, no te dolía nada. Ahora una cosita y una semana (afectada)“.