“Estás podrido por dentro”: “Coté” López respondió ante ácida crítica hacia su cuerpo

Un ácido comentario fue el que recibió la modelo María José López a través de sus redes sociales, y particularmente en su cuenta de Instagram, plataforma donde ostenta más de un millón de seguidores.

Todo comenzó cuando la modelo chilena compartió una veraniega fotografía, donde muestra su curvilínea figura. En la postal -que fue tomada por su propio hijo- aparece López disfrutando del sol en su piscina.

No obstante, la esposa de Luis Jiménez recibió una crítica de parte de una usuaria de la red social, quien expresó lo siguiente: “¿Ese tatuaje es para tapar la cicatriz de la cesárea o de las lipos?”. Ante esto, María José no dudó en contestar y lo hizo de la siguiente manera: “Alternativa C, ninguna de las anteriores”.

Sin embargo, la usuaria volvió a criticarla y la modelo solicitó a sus seguidores no tomar en cuenta sus comentarios, puesto que “para llegar a hacer eso es porque de verdad estás podrido por dentro. Nada de lo que le digan cambiará sus sentimientos hacia mí, me verá como quiere verme y punto”, declaró López.

Revisa la publicación acá: