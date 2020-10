"No creo que sea muy recomendable...": José Miguel Viñuela fue duramente criticado en las redes tras enviar a su hijo al colegio

Durante esta jornada, el animador José Miguel Viñuela compartió una fotografía junto a uno de sus hijos en redes sociales, explicando que habría enviado al pequeño al colegio, en plena pandemia de Covid-19 que afecta al país.

Esta imagen sin duda causó una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos al ver este hecho. Esto, porque muchos de ellos le recomendaron al animador que no envíe a su hijo al establecimiento educacional, debido a los cientos casos de contagios por coronavirus activos que existen en Chile.

“Y llego el día… Muchas emociones en la vuelta al colegio“, expresó Viñuela junto al registro, que fue publicado mediante su cuenta de Instagram.

Tras esto, recibió decenas de cuestionamientos de parte de los internautas: “Yo como mamá no lo enviaría ya que son tan pequeños que la mascarilla no la tendrán nunca bien puesta y son niños ellos querrán abrazar a sus amigos querrán compartir todo. Saludos”, “Con pandemia no creo que se muy recomendable. Yo que voy en la Universidad no hemos vuelto y no creo que iremos a volver. Está muy complicado! Pero Dios lo cuidará. 💙”, “Pienso que no es necesario hasta esta altura del año, yo no lo llevaría, solo mi humilde opinión”, “Privilegio para algunos, imposible que un colegio público vuelva quizás hasta cuándo”, “al colegio??? 😱”, “Qué brígido”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: