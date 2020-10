VIDEO | JC Rodríguez se quebró tras complejo caso de madre: "País de mier... que tenemos"

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” se vivió un emotivo y complejo momento luego de que entrevistaran a Lorena, mujer que denunció un caso de un arrendatario que no le pagaba, situación que la tenía viviendo de allegada.

No obstante, este no sería el único inconveniente, ya que su hijo sufre de osteoporosis y de una compleja enfermedad, por lo que necesita el dinero.

En este sentido la producción del programa logró establecer un enlace con el arrendatario, quien entregó una fecha exacta para solucionar este inconveniente con Lorena, lo cual fue motivo de celebración en el programa.

La pena de JC Rodríguez

Si bien se llegó a un acuerdo con el arrendatario, la salud del hijo de Lorena se tomó el resto del espacio, en donde el periodista de Chilevisión se quebró y rompió en llanto por bastantes minutos.

“Mi hijo venía con un síndrome que después lo diagnosticaron como Coffin-Siris, aparte tiene como ocho enfermedades. Tiene epilepsias, osteoporosis, tiene una sonda gástrico porque no me alcanza para botón“, partió detallando Lorena.

Ante esto, JC Rodríguez replicó: “Debería tener un botón gástrico y debería dártelo el Estado, pero bueno…”.

“Tengo que postular a otra pensión y tengo que hacer una cantidad de trámites que es difícil. Tengo que ver quién se queda con él“, agregó Lorena, haciendo un llamado a los políticos a eliminar la burocracia.

Tras esto, Rodríguez se quebró: “A lo mejor me he involucrado más de lo que un animador se debe involucrar en un caso. Y le he ofrecido esto al señor para que se vaya porque todos tenemos una historia. Yo tuve un hijo igual al tuyo… perdón que me emocione tanto, pero tu hijo Alejandro es igualito a mi hijo Pablito, y murió a los 13 años. Y no lo hago por ser generoso ni bueno. Es porque forma parte de nuestras historias, que no contamos a la gente. Me acaba de escribir la Francisca (García-Huidobro) y me dice ‘es igual a Pablito’. Ella me conoce y sabe que estoy aguantándome la pena”.

“También llevé a mi hijo al hospital en micro. También luché por un botón gástrico. Le di comida por la guata. Cuando no trabajaba en la tele, y te estoy ayudando ahora y quiero hacer esto por mi hijo y por mi historia”, expresó JC Rodríguez entre lágrimas.

Volviendo a la tranquilidad

Poco más tranquilo el conductor continuó con el tema: “Me da mucha pena que lo que me pasó hace 30 años atrás te pase a ti hoy día. Puta el país de mierda que tenemos, 30 años y yo viví lo mismo que tú. 30 años y tú estás igual. Perdóname por esta y emoción… ¿sabes qué? Pablito me enseñó una cosa cuando murió. Yo nunca lloraba. La crítica de televisión me hacía mierda. Decían que era pesado, prepotente, porque no demostraba mis sentimientos. Con mi hijo aprendí a demostrar todos mis sentimientos“.

“Y el destino tiene cosas curiosas. Porque estoy pasando por un súper buen momento profesional y de pronto llegas tú y tu hijo y me ponen mi vida hace 30 años atrás. Y sé tan bien lo que tú estás pasando, sufriendo y luchas por tu hijo que quiero ayudarte. Por eso pido perdón al equipo, pero quiero hacerlo para que vuelvas a tu casa”, cerró.

Aquí puedes ver un registro del emotivo momento: