La dura reflexión de Catalina Pulido tras el triunfo del “Apruebo”: “Después lo vamos a lamentar todos”

En un nuevo episodio de “Las Indomables”, Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron al triunfo del “Apruebo” tras el Plebiscito Nacional que se realizó el pasado domingo, en donde los chilenos decidieron la escritura de una nueva constitución.

Mientras que Maldonado aprovechó la instancia para desmentir los rumores sobre el abandono del país tras la pérdida del “Rechazo”, Catalina Pulido tuvo duras palabras para las personas que no emitieron su voto.

“Yo la verdad es que a las 9 de la mañana ya estaba en pie, lista. Llevé a mi madre a su local de votación, luego fui yo y luego mi novio”, partió señalando.

Luego continuó: “Bueno, una lástima que la gente no haya ejercido su deber cívico Paty, porque ahora era importante. A mí nunca, en los 30 años de democracia me ha importado si sale uno, si sale el otro de Presidente. Me da lo mismo. A mí la vida me ha cambiado re poco en relación al Presidente que esté“.

En la misma línea sostuvo esperar “que no se manden muchas cagadas estos imbéciles. Pero ya que esté celebrando Maduro”.

Finalmente expresó: “Pero bueno, después sin llorar compadre… Después sin llorar. Pero bueno, así es po Patita. Lo peor es que después lo vamos a lamentar todos juntos, porque el más rico se va a ir… En fin”.