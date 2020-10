La humildad del Compadre Moncho para rechazar ir de constituyente: “No tengo las competencias necesarias”

¿Por qué no?, le insistieron. “Porque mi experiencia es en otras áreas. He sido muchas cosas: programador del primer IBM en Chile, estudiante de Química y Farmacia, profesor de matemáticas, y actor. Una constitución sienta las bases de un régimen político, y mi experiencia política no es tan vasta“, reconoció.

La constitución es un asunto muy serio. Cualquier error se puede pagar muy caro. Agradezco la consideración, pero no tengo las competencias necesarias para esa tarea. Sin embargo, ahí voy a estar para apoyar a quienes sí reúnan esas condiciones y defiendan mis ideas. https://t.co/Z0papDRWfe — Adriano Castillo Herrera (@AdrianoActor) October 28, 2020