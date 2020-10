La reinvención de Mariela Montero en medio de la pandemia: “Ha sido como aprender un idioma nuevo”

Mariela Montero ha visto complicado su rol en el mundo del espectáculo y el arte debido a la pandemia, por lo que se ha visto en la obligación de cambiar de rubro, de manera radical.

En este sentido entregó una entrevista a LUN, donde reveló que ahora se desenvuelve como agente de ventas.

“Antes de trabajar en los medios, laboraba en ventas en Argentina en un local de decoración y también vendiendo créditos de consumo en el Banco de la Nación en Salta, porque hice unos talleres relacionados en mi colegio”, partió señalando al citado medio.

En esta empresa su labor sería “acercar a los empresarios, a los importadores, a los exportadores con los servicios de la empresa, como transporte, contactos con la Aduana, etcétera”.

Finalmente sostiene que “vender se me da muy bien, se me hace fácil cuando es algo que yo compraría. Además me gusta charlar con la gente y soy buena para hablar”.