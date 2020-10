Médico de ‘Nano’ Calderón entregó detalles de su diagnóstico: “No tiene ninguna patología siquiátrica”

El pasado lunes se revocó la medida cautelar de Hernán “Nano” Calderón, confirmándose el día de ayer su arribo a un centro psiquiátrico, donde permanecería durante dos semanas, para luego ser trasladado al departamento de su madre Raquel Argandoña, donde cumpliría arresto domiciliario.

Si bien la panelista de “Bienvenidos” no entregó detalles del estado de salud de su hijo, quien sí habló fue su psiquiatra, Rodrigo Paz.

El especialista habló con LUN, donde comentó: “En ese minuto existían razones para sospechar que Hernán Calderón Argandoña tenía problemas de salud mental de una gravedad más bien moderada. Específicamente lo que planteo es que había razones para sospechar la existencia de un trastorno de la personalidad“.

Esto significaría que existe una “serie de condiciones sicológicas que hacen que la persona, por distintas razones, tenga dificultades para lidiar con el estrés y organizar su vida de manera adaptable a la vida en comunidad“.

Las conclusiones de Paz fueron reafirmadas por el Servicio Médico Legal, donde su bien aseguran que “Nano” Calderón tiene graves problemas psicológicos, “no tiene ninguna patología siquiátrica que constituya un peligro para la sociedad. Lo que yo creo que él tiene graves problemas emocionales, graves problemas sicológicos que requieren de mucha ayuda sicoterapéutica y ojalá un equipo de sicoterapeutas que trabajen con la familia porque este es un caso de violencia intrafamiliar”.

Por otro lado Paz también descartó la existencia de un trastorno antisocial o psicopatía. “No hay elementos que me permitan decir hoy día que Hernán Calderón es un sicópata, un delincuente, un tipo frío, desalmado, que no siente afecto ni amor por nadie, que no tiene vergüenza. No hay nada en esa línea“, expresó.