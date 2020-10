Raquel Argandoña confesó traumática experiencia en la playa: tomó radical decisión al respecto

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, la animadora Raquel Argandoña realizó una inesperada confesión sobre las fotografías que se ha tomado desde la playa en bikini.

En el espacio, la conductora de televisión reveló que le tiene “temor” al agua, luego de una experiencia traumática que tuvo.

Según explicó, “una vez estábamos grabando…Fuimos cuando yo estaba animando ‘Alfombra Roja’ y me pusieron estos trajes como de astronauta (escafandra)…Bajamos para filmar y todo, y sentí una sensación que te juro que lo único quería era que me sacaran. Dije: ‘Nunca más’. Terrible, horrible. No, terrible”, aseveró la animadora.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Tonka Tomicic le consultó cómo ha enfrentado este miedo: “No, pero le tengo pánico. De hecho, me han enseñado a nadar y no logro nadar. Solamente cruzo la piscina y, de verdad, y esto lo voy a decir cuando me tome una botella de pisco sour, la puedo cruzar ¿Cómo? No sé. Pero si paro, me hundo“.

“Yo pensaba, porque hemos visto fotos tuyas en la playa…Yo te imaginaba nadando a lo Esther Williams y después saliendo del agua”, reaccionó inmediatamente Polo Ramírez.

Tras esto, Argandoña se sinceró: “Yo llevo mi balde de agua, esos baldes de cabro chico. Yo viajo siempre con mi balde. Lo lleno de agua salada y me lo tiro. Yo no me meto”.

“No, jamás. Tú sabes que muchas veces me han tirado a la piscina porque dicen que es una cosa innata que tú vas a (nadar)…No, me tienen que sacar. Yo me hundo. Es imposible, no puedo. Y meter la cabeza dentro del agua, tampoco”, puntualizó finalmente.