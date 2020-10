Raquel Argandoña recordó su antigua relación con Eliseo Salazar y reveló anécdota de su matrimonio: "No me equivoqué en casarme..."

Una particular historia fue la que comentó la animadora Raquel Argandoña en una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

En el espacio, la conductora de televisión recordó su antigua relación con Eliseo Salazar y comentó diversos detalles de su boda.

Todo comenzó cuando los panelistas comenzaron a molestar a Argandoña por su “look” en el set, puesto que su vestido era idéntico al de una novia, razón por la cual mostraron una inédita fotografía de su matrimonio con Salazar para comparar los atuendos.

Al ver la fotografía, Raquel expresó: “Ah, pero eso es cuando me casé. No, ahora yo tengo más experiencia en la vida, en todo. Ahora voy a durar más”, dijo en tono de broma.

Tras esto, Polo Ramírez le consultó a la animadora por qué aparecía tan seria en la foto. Ante esto, Raquel contestó que “es que ahí yo me equivoqué, yo me acuerdo…No me equivoqué en casarme, me equivoqué en el texto que uno dice”.

Finalmente explicó que “me equivoqué en la parte: ‘Te prometo ser fiel’ y todo eso. De verdad. Fue sin querer. Uno memoriza eso. Fue un lapsus o fue el inconsciente que habló…No sé, me tupí, lo tuve que repetir como tres veces y la gente se rió, pero eran los nervios”, sostuvo.