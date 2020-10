Daniella Campos ingresó a la UTI por nuevo problema de salud tras extirpación de tumores

Hace unos cuantos días Daniella Campos fue internada en la Clínica Alemana para que le estirparan dos tumores benignos que tenía en su cabeza.

Si bien este procedimiento fue todo un éxito, un nuevo inconveniente se hizo presente en la vida de la periodista, quien comenzó con intensos dolores faciales.

“Por la zona que me operaron, que son los ojos, que ya me había operado varias veces antes (por la enfermedad de Graves en 2011), todo se ha vuelto muy doloroso. De pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y que es del nervio trigémino“, partió señalando en una entrevista con LUN.

De acuerdo a la doctora Evelyn Benavides de Clínica Vespucio y Dávila, el “trigémino es una nervio grande en forma de W que da la enervación y sensibilidad a la frente, la mandíbula y la parte baja de los ojos. Al ser tan grande y abarcar tanto está sumamente expuesto”.

Esto podría ser lo que afecta a Daniella, ya que en esa zona se encuentra el mucocele, por lo que al moverse de lugar provoca una “neuralgia del trigémino“.

Además se precisa que si bien este padecimiento no daña al cuerpo, si lo invalida, por lo que “lo mejor es que esté en la UTI“, ya que este dolor sería considerado como uno de los más intensos que sufre el ser humano.