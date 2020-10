La reflexión de JC Rodríguez tras quebrarse en vivo: “Me acordé de mi hijo”

El pasado miércoles el animador Julio César Rodríguez se quebró en las pantallas de CHV luego de que se diera a conocer el caso de Lorena, madre que tiene a su hijo con una grave enfermedad, y denunció a su arrendatario que no le paga desde mayo del 2019.

En el espacio la madre le exigió al hombre que se vaya, ya que necesita vivir ahí junto a su hijo, debido a que el hospital le queda cerca.

Rodríguez se emocionó con la historia hasta el punto que se involucró, comprometiéndose a pagar la deuda del sujeto para que abandone el lugar y Lorena pueda regresar a su domicilio lo antes posible.

El llanto de JC Rodríguez.

El animador de “Contigo en la Mañana” no aguantó las lágrimas, luego de que el caso de Lorena y su hijo Alejandro le recordara a su fallecido hijo Pablito, quien también padecía de una grave enfermedad neurológica.

“Sé por todo lo que has pasado. También llevé a mi hijo al hospital en micro, también luché por un botón gástrico, también le di comida por el estómago (…) Y estoy ayudando ahora no por ser bueno ni por quedar bien, lo estoy haciendo por mi hijo y por mi historia“, partió narrando Rodríguez entre lágrimas.

Un día después de este momento, Rodríguez entregó más detalles con La Cuarta, donde aludió a la “tristeza y frustración al ver que se sufre lo mismo”.

“Sentía que cada cosa que ella decía, me había pasado. A veces uno lo ve desde lejos, desde un programa de televisión, pero yo lo sentía demasiado cercano“, sostuvo el periodista.

En la instancia también le pidió disculpas a sus compañeros de equipo por ofrecer el arriendo, tema al que se refirió: “El manual del animador de televisión te dice que hay que estar más lejano, porque uno no puede resolver los casos diciendo ‘yo te arriendo esto, o te pago esto’, o si no se transformaría en algo asistencialista, que a mí tampoco me gusta“.

Por otro lado también se refirió a su pasado: “Ahora cuento con una situación buena, pero hace veinte años tenía los mismos problemas que esa señora, y trasladábamos a nuestro hijo en micro para llevarlo al hospital, es algo que está a la vuelta de la esquina para mí (…) Es algo que también viví, y no puedo dejar de sentir y dar un aporte“.

Finalmente se refirió a los mensajes de apoyo que recibió por parte de su expareja Francisca García-Huidobro. “Fue la primera que me escribió, y me puso ‘sigue firme, yo sé que es por Pablito, que es igual a él, pero mantén la fuerza’. Y mis otros amigos me escribían, porque todos se acordaron“, cerró.