No se detiene: Coté López anunció nuevo proyecto relacionado al mundo de la belleza

La modelo e influencer Coté López recientemente sorprendió tras anunciar un nuevo desafío en su vida, el cual se suma a los múltiples logros que ha obtenido en el último tiempo.

Recordemos que la esposa de Luis Jiménez fue colaboradora de MAC Cosmetic, lanzó un libro, su propia línea de ropa deportiva y se encontraría escribiendo su segundo libro.

Y ahora, como si todo esto fuera poco, anunció su propia marca de belleza a través de una misteriosa publicación en las redes sociales.

Hace una semana la influencer publicó un curioso video en donde retó a sus seguidores a adivinar de qué se trataba. Pero López lo desclasificó e informó que se trataba de “Cló”, el nombre de su nueva línea de belleza.

Hola holaaaaa mi genteeeeee. Quieren más adelantos? Bueno partamos por lo básico el nombre se lee: Cló ! Partió hace más de un año, esta nueva empresa parte de ABSOLUTAMENTE DE CERO. Aquí no seré rostro de algo, no será algo momentáneo, no estaré atrás de una marca conocida, ni seré la “influencer”. Esta vez desde la A a la Z pasó por míiiii!!!!! Es como mi hijo jajjajaa Colores, olores, diseños, envases, texturas, textiles, y PRECIOS. Así que si hay una culpable aquí soy SHO!!!! otro lindo detalle es que todo es parabens free, cruelty free y vegano (hecho en EU) a verdad es que está basado en todo lo que más me gusta y uso yo, pero al precio más bajo posible y obvio la calidad será suprema ya verán!!. Amaran TODO lo séeee es que es todo tan HERMOSOOOOOOOOOOOO“, fue lo que escribió en la publicación donde enseñó la primera imagen de este nuevo paso.

Aquí puedes ver su publicación: