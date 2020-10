No solo ocurrió con Daniela Vega: Rafael Cavada interpondrá querella por videojuego que incita a matarlo

Durante la noche del miércoles, la reconocida actriz chilena Daniela Vega denunció una grave situación mediante su cuenta de Twitter.

En la red social, la chilena anunció que interpondrá una querella debido a un videojuego que incita a matarla.

El juego, llamado “Resistencia”, se encuentra en desarrollo y sus avances aparecen en una cuenta de Instagram con alusiones al estallido social.

“Anuncio querella a propósito del videojuego en que se incita a matarme. Seré representada por la oficina de Juan Pablo Hermosilla y su bufete. Gracias a mi chiquillada por el apoyo. He aguantado todo, pero esto ha superado todo límite“, declaró Vega en sus redes sociales.

Pero no solo ella se ha visto afectada por este videojuego, puesto que el periodista Rafael Cavada también denunció la misma situación.

Según explicó Cavada, “lo vi (el videojuego), llamé a mi jefatura de la radio y el canal, y me dijeron que lo mínimo era una querella por uso indebido de imagen, pero considero —sin ser despectivo— que a esta gente tiene una condición mental que requiere atención profesional”, sostuvo el comunicador en conversación con La Tercera.

“Mi abogado, por otra parte, me dijo que habían otros delitos además del uso de imagen, como incitación al odio, a la violencia -algo más cercano a Charlie Hebdo-, y en estos momentos se encuentra analizando los pasos a seguir”, añadió.

“En primera instancia me lo tomé como un asunto de gente que requería atención mental, pero mi abogado me dice que esto es mucho más grave. Considero que estas cosas son repugnantes. No es una humorada”, sostuvo finalmente.