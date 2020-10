Pilar Cox contó toda la verdad tras dura pelea con Javier Miranda: “Me sentí súper mal”

La comunicadora Pilar Cox se refirió a la polémica pelea que tuvo con Javier Miranda cuando ambos eran animadores en el estelar “Martes 13”.

La situación fue narrada en el late “Sigamos de Largo”, donde la actriz señaló que aquello “fue lo que terminó de saturarme. Yo ya estaba en otra etapa“.

Si bien en primera instancia no tenía ánimos de hablar sobre el tema, decidió aclarar lo que ocurrió en aquella oportunidad. “Yo tenía 20 y algo, y él ya tenía más de 50. Yo le decía ‘Don Javier’, jamás lo tutee. Nunca fue mi amigo. Era un señor“, partió comentando.

“Estaba todo el ballet. Gonzalo, en comerciales, dice: ‘Y todo el público al escenario’. (…) Éramos como 100 y Javier se quedó parado. Gonzalo dice por audio: ‘Pilar, a bailar y saca a Javier’. Entonces, (Javier Miranda) retrocede y me dice: ‘No, no, no’. Y habían cables, no eran (micrófonos) inalámbricos. En una de esa, hay un tropiezo y él me hace así con la pierna (la pisó)”, narró Pilar.

Luego continuó: “En ese momento, se termina (el programa) y el plano que lo estaba haciendo el switch, Gonzalo Beltrán, muestra el fondo (…) Se va el público, nosotros como animadores no estábamos retirando, y justo el plano, que estaba abierto, no mostró esa parte. Fue en directo. Ahí paso la historia“.

Tras esto, Cox tomó la decisión de dejar el programa: “Fue triste, fue fome, fue una tontera… Bueno, ya fue. Fue porque además había prensa. La prensa vio, pusieron titulares. A mí me llamaron del tercer piso que no habla, que no dijera nada. Javier sí habló. Quedó un texto de él, quedó la confusión”.