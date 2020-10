“Los tratos son miserables”: Ex rostros de Mega se refieren a huelga de trabajadores del canal y arremeten contra ejecutivos

Desde el pasado 23 de octubre que más de 250 trabajadores del sindicato SIME iniciaron una huelga en Mega, luego de no haber llegado a un acuerdo con la empresa.

De hecho, desde el sindicato les han solicitado a varios famosos apoyar la causa y les han pedido que envíen videos respaldando el actuar de los dirigentes. Una de las personas que apoyó la huelga fue el periodista Rodrigo Herrera, quien fue desvinculado del espacio hace algunos meses.

Y fue justamente este tema el que fue abordado en el programa online “¿Y cómo se llamaría?”, conducido por José Antonio Neme, Kathy Salosny y Rodrigo Herrera.

Todo comenzó cuando una persona del sindicato le agradeció al periodista Rodrigo Herrera por su video enviado en apoyo a la huelga.

En este sentido, Salosny sostuvo que “a mí me lo pidieron también, pero no tuve tiempo“, consultando después que “¿cuáles son las demandas ahí?”.

Tras esto, Herrera explicó que “no hay una propuesta concreta, porque como el canal va a tener pérdidas, no se quieren comprometer con ningún reajuste más allá del IPC y entiendo que tampoco con un bono de término de conflicto o con alguna alternativa en varias cuotas y con cierto grados de límites. Entonces por eso no han llegado a un acuerdo. Hay un cierto grado de intransigencia y no sé cómo se vaya arreglar, pero las mejores de las ondas para que se arregle“, dijo el comunicador.

Sus palabras causaron la reacción en Salosny, quien valoró el apoyo de Rodrigo: “Qué bueno que lo hiciste, siempre hay que apoyar a los trabajadores…“, alcanzó a decir la animadora, quien fue interrumpida por José Antonio Neme, quien advirtió: “O sea que se arregle pero con justicia“.

“Con justicia, a eso voy, que a veces los tratos son miserables poh compadre“, sostuvo Salosny. “Los canales y los ejecutivos tienen una tendencia a creer que la televisión se hace sola o que la hacen los rostros y no es así”, complementó Neme.

Tras esto, José Antonio afirmó que “tengo la peor opinión de los ejecutivos de la televisión en general, perdón que lo diga (…) faltan a la verdad. Te dicen una cosa pero hacen otra, buscan tu reemplazo sin decirte mientras tú estás ahí. Son muy maquiavélicos”, sostuvo. “Hay poca honestidad, poca transparencia”, agregó Salosny finalmente.