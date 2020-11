El bochornoso episodio que vivió Javiera Contador en un centro comercial: “Me quería morir”

La actriz Javiera Contador es una activa usuaria de Instagram, plataforma donde constantemente comparte sus momentos del día a día, así como algunas anécdotas que enfrenta en su vida.

Una de estas fue un embarazoso momento que sufrió tras ir de compras, lo cual desclasificó en un video de Instagram donde señaló que no lo pasó nada bien.

“Me acaba de pasar algo muy planchoso y necesito compartirlo con alguien. Compré por Internet unas cosas para el jardín, pero no era lo que necesitaba, así que lo fui a devolver”, partió señalando, sumando a que debió hacer largas filas.

En ese momento recordó que debía hacer otra compra, cuando se le acercó una mujer. “Estaba toda simpática y se me acercó una señora muy compungida, muy angustiada y me dijo, ‘señora, tiene el pantalón roto atrás, muy roto’. Y me toco y claro, era el cachete… y justo hoy ando con colaless“, sostuvo en el registro.

“Cachai que cuando te da tanta vergüenza, te pones como medio zorrón, como barsa, porque el nivel de vergüenza no lo puedes tolerar, no es llegar y ponerse rojo, sino que es como superior”, narró en el video.

Si bien Contador le agradeció a la señora por este aviso, también se cuestionó por qué no se lo advirtieron antes. “Me quería morir, porque no tenía con qué taparme. Me tendría que haber empelotado para arriba, caminando pegada a la pared. Todavía no lo supero, no sé si lo voy a poder superar nunca”.

Aquí puedes ver su publicación: