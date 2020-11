La reflexión de JC Rodríguez: “Los golpes de la vida me han hecho el hombre que soy”

El animador de “Contigo en la Mañana” Julio César Rodríguez durante el último tiempo se ha robado las miradas en las redes sociales debido a sus intercambio de ideas con diversos actores políticos, así como su reciente relato sobre lo que vivió con su hijo, que falleció cuando tenía 13 años.

Sobre todo esto habló con La Cuarta, donde expresó: “Estoy en una etapa en que no me traiciono. Eso me deja fluir y ser espontáneo. No le debo favores a nadie. Nunca he tenido pituto para ningún trabajo”.

Respecto a su infancia, sostuvo que fue “feliz, entre Hualpencillo y Lorenzo Arenas (Región del Biobío), criado por tres mujeres: mi mamá, mi abuela y mi madrina que no tuvo hijos. Fui de niño muy regalón y creo que tengo muy desarrollado mi lado femenino por ellas“, asegurando que no pensó en terminar trabajando en la TV.

En relación a la visión que tiene la gente de JC Rodríguez, el comunicador expresó que posiblemente lo entienden como “un tipo súper normal, demasiado corriente quizás. Y cuando me escuchan hablar, se escuchan ellos. Siempre me dicen: ‘preguntó lo que yo estaba pensando’ o ‘dijo lo que quería decir’ o ‘le pasó lo mismo que a mí”.

Finalmente expresó una crítica sobre los rostros: “La gente está cansada de mirar para arriba a todo el mundo. Lo último que quiere es prender la TV, seguir mirando para arriba, y ver a alguien falso, alegre de nada, adulador al peo, buenito, con los dientes ultra blancos, y vendiendo que es generoso (…) Esa vendida de pomada fue por mucho tiempo para salir bien en los estudios y ser querido. Hoy las personas demandan gente real, que no sea chistosa en pantalla y a la salida unos conch…“, cerró.