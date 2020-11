Nicolás Massu se refirió a su situación amorosa: “Uno se acostumbra a estar solo”

El extenista nacional Nicolás Massu fue uno de los últimos invitados de “Domingos Dominicales”, espacio de YouTube que es conducido por Felipe Bianchi y Mauricio Contreras.

En este programa el medallista olímpico no solo conversó sobre su carrera en el deporte, sino que también tocó su vida personal, refiriéndose en especial a su situación sentimental.

Bianchi le preguntó: “¿No estás pololeando, no estás en pareja?“, a lo Nico respondió tajante con un “No”.

Luego agregó: “Relación larga, así seria, últimamente no he tenido. Pero bueno, uno estando soltero tiene situaciones en algún momento de a lo mejor conocerse con alguien, pero no llega más allá. Pero nada, uno siempre está abierto. Si al final lo que pasa es que uno se acostumbra a estar solo. Si tengo que estar acompañado y tener algo serio, también estoy preparado“.

“O sea, no me pregunto ni me levanto pensando ‘estoy soltero, estoy acompañado’. Simplemente vivo el momento. Creo que ahora estoy un poco más enfocado en el tema de ser entrenador“, sumó luego.

Finalmente expresó: “El año pasado viajé 40 semanas al año, no es fácil tener una relación viajando 40 semanas. Pero lo hice antes y tuve relaciones largas viajando más o menos lo mismo. Si al final cuando te gusta alguien y si tú le gustas a alguien siempre se puede“.