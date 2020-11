Vocalista de “La Combo Tortuga” habla sobre su relación con la actriz Karla Melo: “Ella se me declaró”

En conversación con el programa «Bonustrack« de Radio Agricultura, el vocalista de «La Combo Tortuga«, Manuel «Dunga» Caro, reveló detalles sobre su relación con la actriz Karla Melo.

«Yo era fanático de la serie «El Reemplazante», ella era mi amor platónico». comenzó diciendo Dunga.

«Luego la conocí 4 años después en un videoclip. Yo estaba nervioso porque tenía que ser el pololo de Karla. Después, nos hicimos amigos y ella se me declaró, y cuando me dijo, no lo podía creer». contó el vocalista de la Combo

Revisa sus declaraciones: