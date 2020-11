Fran Sfeir reflexionó a tres meses del nacimiento de su bebé: “Esta soy yo, sin maquillaje, sin filtros”

Recientemente Francisca Sfeir le dio la bienvenida a Clemente, su segundo hijo producto de su relación con el periodista Juan Pablo Queraltó.

Ahora, en una reciente publicación, la cantante compartió una reflexión sobre la maternidad y el amor propio, recibiendo positivos comentarios por parte de los cibernautas.

En la postal Sfeir redactó: “Esta soy yo hoy… sin maquillaje, sin filtros… sin pretensiones… con mi notorio sobrepeso, mis pechugas de lactancia, mis crecientes ojeras, mi pelo desordenado y mi fiel entusiasmo. Estoy aprendiendo a amarme“.

“Así, hoy. Con mis virtudes y mis defectos. Mis aspiraciones, desde el idealismo más puro… hasta mi capacidad de adaptarme y aceptarme. Mi tolerancia a la frustración -no por eso sin llorar a sollozos- y mis incansables ganas de seguir cumpliendo sueños“, continuó luego.

Finalmente expresó: “Mi eterno agradecimiento de lo que la vida me ha dado y mis infinitas ganas de más. Mi constante nostalgia de que ‘todo pasado no fue mejor’, pero es el que me trajo hasta aquí, me hizo quien soy… y me entrega cada día la más absoluta convicción de que el presente es el mayor regalo que uno puede tener… para ser feliz”.

Aquí puedes ver su publicación: