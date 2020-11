Luz Valdivieso compartió su curiosa técnica para “evitar el dolor” del examen PCR

La intérprete Luz Valdivieso retomó las grabaciones de “100 días para enamorarse”, producción de Mega que había sido suspendida por la pandemia.

En este sentido explicó que se ha sometido a múltiples protocolos sanitarios, así como escenas sin besos y constantes exámenes de PCR a los intérpretes.

“Ha sido complicado que no haya besos. No tengo ningún interés en estar dándome besos con mis compañeros, pero igual es fome para el género que no existan“, sostuvo en una entrevista a El Mercurio.

No obstante, lo más curioso fue la técnica que realiza Valdivieso, para no “sentir dolor” frente los PCR a los que se somete con frecuencia.

“Respiro antes que me metan el cotonito y voy votando el aire de a poco…Te juro que así no duele“, sostuvo al citado medio.