“Debe ser muy penoso”: Patricia Maldonado aborda baja audiencia en “Bienvenidos” tras llegar a marcar 1 punto de rating

La animadora Patricia Maldonado abordó la baja audiencia que llegó a tener el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, espacio que llegó a marcar 1 punto de rating por algunos momentos el pasado viernes 30 de octubre.

En este contexto, Maldonado recordó sus tiempos en la televisión, indicando que ella nunca vivió por algo similar a la crisis que está enfrentando Canal 13.

“Yo en los años que estuve en distintos canales, porque no solamente estuve 18 años en el Mega, estuve todos estos años en televisión, nunca viví el que te dijeran a ti ‘hoy marcamos un punto’, yo no sé lo que es eso“, comenzó expresando en su programa “Las Indomables”.

Asimismo, reconoció que “sí, muchas veces perdimos por décimas, por un puntito, pero momentito, marcar un punto… ¿qué es lo que te pasa mi cielo?, ¿qué está pasando?, ¿qué está ocurriendo?“, consultó.

Finalmente reiteró que “yo no lo he vivido, ahora, debe ser muy penoso”, indicando que Martín Cárcamo no podría salvar la audiencia del matinal.

“Yo no tengo nada en contra de Martín Cárcamo, nada, pero es imposible que una persona arregle el canal, no es así, un programa se arregla con un equipo completo“, aseguró.